Parma, Delprato: "Il Milan può vincere lo scudetto. Domani firmerei per un pari"

Enrico Delprato, difensore del Parma, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del match di domani contro il Milan: "Come si ferma il Milan? Questo è un bel problema che va risolto in fretta. I rossoneri sono secondi, hanno tanti campioni e un allenatore come Allegri che ha dato una scossa importante, anche a livello di gioco. Io penso che il Milan possa vincere lo scudetto e, se non lo farà, ci andrà molto vicino.

Se firmerei per un pari? Io sì. Non ho dubbi. Quante squadre in Italia non lo firmerebbero? Il Napoli, l’Inter, forse la Roma. Stop. Ciò non vuole dire che il Parma giocherà per pareggiare. Tutt’altro. Noi andiamo in campo con la voglia di vincere e regalare ai nostri tifosi una serata di gioia. Si tratta di essere bravi a gestire le situazioni. Se loro ci costringono ad abbassarci, bisognerà che ci abbassiamo. È naturale che il Milan si comporti così. Ma quando avremo il pallone tra i piedi, allora dovremo ripartire con energia e velocità, e magari, se li troviamo fuori posizione, chissà...".