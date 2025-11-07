Garlando racconta: "Gullit diceva a Sacchi: 'Voglio fare il 10'. Arrigo rispondeva: 'Stai largo e corri: il 10 è Donadoni"

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Roberto Donadoni nuovo allenatore dello Spezia: "Lo Spezia è andato a cercarlo nell’emergenza, come Roma con Cincinnato. Il dittatore stava arando i campi, Roberto Donadoni giocando a golf. Domani l’Immortale milanista torna in panchina dopo 5 anni. Che sono tanti: un intero ciclo di liceo, in 5 anni hanno tirato su il Guggenheim di Bilbao. Ultima panchina in Cina (Shenzen), agosto 2020. Donadoni esce dalla foresta come il famoso giapponese e trova un mondo nuovo, vedrà arbitri che disegnano quadrati nell’aria. Perché lo hanno dimenticato? Non è vecchio, 5 anni meno di Gasp. Non è scarso. Allenava già sotto Sacchi che gli chiedeva di governare tempi e distanze dell’attacco immortale. Gullit insisteva: "Mister, voglio fare il 10". Arrigo rispondeva: "Stai largo e corri. Il 10 è Roberto".

MILAN, IL PUNTO INFERMERIA

Mancano appena tre giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno impegnati sabato 8 novembre alle 20.45 allo stadio "Ennio Tardini" contro il Parma: scontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Un'occasione per la formazione rossonera di andare alla sosta, l'ultima dell'anno solare 2025, almeno a un punto dalla vetta dove si trova in solitaria il Napoli. Al rientro dalla pausa ci sarà subito il derby contro l'Inter e dunque non sbagliare con una "piccola" questa volta appare davvero cruciale. La situazione infermeria sta piano piano migliorando, anche se è bene dirlo sotto voce visto l'andazzo delle ultime settimane. Ieri a Milanello sono arrivate buone notizie da Christian Pulisic, miglior giocatore del campionato fino all'infortunio di metà ottobre, che si è allenato in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri: da capire se lo statunitense sarà lasciato partire per il ritiro della sua Nazionale. Adrien Rabiot spinge per rientrare ma lo staff rossonero, considerata la delicatezza del soleo, vuole andarci con i piedi di piombo: l'ideale sarebbe tenere il francese a riposo contro il Parma e farlo recuperare totalmente durante la sosta, evitando anche la chiamata della Francia che intanto lo ha inserito tra i pre-convocati. Tutta da valutare la situazione di Santiago Gimenez che, un po' a sorpresa, si è chiamato fuori con un post social in cui denuncia un suo problema alla caviglia: anche per lui si lavorerà durante la pausa in vista di un recupero completo.