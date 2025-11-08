Per il Milan Cuesta recupera Valeri e punta sull'ex Cutrone in avanti
Nonostante tre assenze pesanti, Ordonez, Circati ed Estevez, il Parma recupera per la sfida di questa sera contro il Milan Valeri, rimasto ai box nelle ultime partite a causa di un infortunio alla caviglia. Nonostante questo, comunque, non è detto che Cuesta lo schieri subito titolare.
Per quanto riguarda l'attacco, il tecnico spagnolo dovrebbe confermare anche questa sera contro il Milan la coppia composta da Mateo Pellegrino e l'ex di turno Patrick Cutrone, anche se questo sembrerebbe essere un dubbio che l'ex Arsenal scioglierà solo pochi minuti prima della partita.
