Per il Milan Cuesta recupera Valeri e punta sull'ex Cutrone in avanti

Oggi alle 10:36
di Lorenzo De Angelis

Nonostante tre assenze pesanti, Ordonez, Circati ed Estevez, il Parma recupera per la sfida di questa sera contro il Milan Valeri, rimasto ai box nelle ultime partite a causa di un infortunio alla caviglia. Nonostante questo, comunque, non è detto che Cuesta lo schieri subito titolare. 

Per quanto riguarda l'attacco, il tecnico spagnolo dovrebbe confermare anche questa sera contro il Milan la coppia composta da Mateo Pellegrino e l'ex di turno Patrick Cutrone, anche se questo sembrerebbe essere un dubbio che l'ex Arsenal scioglierà solo pochi minuti prima della partita. 