Parma, Bernabé a Sky: "Il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre"
Adrian Bernabé, giocatore del Parma, ha commentato così a Sky il 2-2 contro il Milan: "Oggi il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre. Sono contento per il gol e per la squadra. Siamo riusciti a portare a casa un risultato positivi e fare una buona gara. Cuesta? Ci mette tante ore di lavoro, ci incoraggia sempre. Anche lui ha avuto delle difficoltà come noi, ha dovuto inserire tanti giocatori nuovi, ma noi siamo con lui. Ruolo preferito? Ovunque, dove vuole l'allenatore io sono a disposizione".
Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
AMMONITI: Modric, Sorensen
RECUPERO: 4' PT, 5' ST
