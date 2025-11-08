Parma, Delprato a Sky: "Risultato giusto. Il gol del 2-1 ci ha dato tanto entusiasmo"

vedi letture

Queste le parole di Enrico Delprato, difensore gialloblu, nel post-partita di Parma-Milan 2-2: "Su gol ci ho creduto. Poteva far gol anche prima. Sono contento soprattutto del risultato. Siamo rimasti in partita con il gol di Bernabè. Credo che il risultato sia giusto. Il gol del 2-1 ci ha dato tanto entusiasmo. Abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo un gruppo unito, questa è la dimostrazione. Se giochiamo così possiamo fare bene".

Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:

MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Modric, Sorensen

RECUPERO: 4' PT, 5' ST