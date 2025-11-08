Parma, Delprato a Sky: "Risultato giusto. Il gol del 2-1 ci ha dato tanto entusiasmo"
Queste le parole di Enrico Delprato, difensore gialloblu, nel post-partita di Parma-Milan 2-2: "Su gol ci ho creduto. Poteva far gol anche prima. Sono contento soprattutto del risultato. Siamo rimasti in partita con il gol di Bernabè. Credo che il risultato sia giusto. Il gol del 2-1 ci ha dato tanto entusiasmo. Abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo un gruppo unito, questa è la dimostrazione. Se giochiamo così possiamo fare bene".
Questo il tabellino di Parma-Milan 2-2, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (dall'81' Hernani), Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dall'87' Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
AMMONITI: Modric, Sorensen
RECUPERO: 4' PT, 5' ST
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan