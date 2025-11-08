Parma, Pellegrino a Sky: "Nella ripresa c'è stata una bella sfuriata e l'abbiamo ripresa"

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato così a Sky dopo il 2-2 contro il Milan: "Una partita difficile per noi attaccanti, dovevamo fare tanto sforzo difensivo, aiutare la squadra e poi ripartire - riporta tuttomercatoweb.com -. Abbiamo fatto bene. Non abbiamo cominciato male, loro hanno trovato il gol e fino alla fine del primo tempo è stata una brutta partita ma col gol di Adrian l'abbiamo riaperta. Nella ripresa c'è stata una bella sfuriata e l'abbiamo ripresa".

Sul paragone con Crespo: "Lo guardavo sempre, ho visto i video su YouTube e mio papà mi parlava di lui. La comparazione è troppo grande, io devo pensare a migliorare. Poi vediamo dove posso arrivare".

Sul suo ruolo: "Meglio giocare con un altro attaccante o da solo? Mi piace giocare con uno di fianco perché mi sta vicino e gli posso lasciare la palla e agevolargli il compito. Ma posso giocare anche da solo".

