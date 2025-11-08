Milan, che guaio. Per Allegri solo due punti tra Cremonese, Pisa e Parma
Due punti in tre partite contro Cremonese, Pisa e Parma. Una sconfitta, 2-1 contro la Cremonese, e due pareggi, entrambi per 2-2, contro Pisa e Parma. L'avvio di campionato del Milan è sicuramente positivo, ma le prestazioni ed i risultati contro "le piccole" sono una macchia che alla lunga peserà parecchio.
Anche contro gli emiliani, fino ad oggi in grandissima difficoltà contro qualsiasi avversario, la squadra di Allegri ha spento la luce per una mezz'ora abbondante: tanto è bastato per condizionare il risultato. A nulla è valso l'arrembaggio finale, con Pulisic e Saelemaekers che hanno sbagliato due gol da mani nei capelli.
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
