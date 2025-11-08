Allegri: "Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol, quella palla deve andare in tribuna"
Dopo il 2-2 contro il Parma, Massimiliano Allegri ha dichiarato ai microfoni di Sky:
Sulla partita: "Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48', la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità".
Su Leao e Pulisic: "Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette".
Sulla rimonta subita: "In area eravamo imbabolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare".
Sulla posizione di Leao: "Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite".
