Parma-Milan (2-2): è il momento di Pulisic. Dentro anche Bartesaghi
Dopo cambio nel Milan al 70': Max Allegri prova a dare una scossa alla sua squadra con l'inserimento di Pulisic che prende il posto di Ricci (Loftus-Cheek arretra a centrocampo). Il tecnico livornese sostituisce poi anche Estpuninan, al suo posto dentro Bartesaghi a sinistra.
Questo il tabellino di Parma-Milan, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik (dal 68' Valeri); Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (dal 70' Pulisic), Estupinan (dal 70' Bartesaghi); Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Athekame, Jashari. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
AMMONITI: Modric
