Leao: "Contentissimo di Allegri. Ha esperienza e ha già vinto al Milan, ci aiuta"
MilanNews.it
Rafa Leao è stato intervistato nel pre partita di Parma-Milan. Queste le sue parole a DAZN:
Allegri in conferenza ha detto che la tua partita contro la Roma dovrebbe essere la normalità… Quanto ti stuzzica?
“È una persona che cerca sempre di aiutarmi al meglio e sfruttare il mio talento per la squadra. Ovviamente quando hai una persona così che sa gestire tutte le cose, anche le critiche che arrivano da fuori, sono contentissimo. Per noi, anche per tutti i giovani qua, è importantissimo perché quando giochi nel Milan c’è pressione e una persona come lui che ha già vinto qua e ha tanta esperienza ci aiuta”.
