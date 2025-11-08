Parma-Milan (0-2): raddoppio rossonero di Leao su rigore al 25'
Il Milan ha trovato il gol del raddoppio al 25' con Rafael Leao che ha trasformato un calcio di rigore conquistato da Alexis Saelemaekers: penalty calciato perfettamente dall'attaccante portoghese che ha insaccato all'angolino alla destra di Suzuki che aveva indovinato l'angolo.
Questo il tabellino di Parma-Milan, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan