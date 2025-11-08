Parma-Milan (0-2): raddoppio rossonero di Leao su rigore al 25'

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:12News
di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha trovato il gol del raddoppio al 25' con Rafael Leao che ha trasformato un calcio di rigore conquistato da Alexis Saelemaekers: penalty calciato perfettamente dall'attaccante portoghese che ha insaccato all'angolino alla destra di Suzuki che aveva indovinato l'angolo.

Questo il tabellino di Parma-Milan, sfida dell'11^ giornata di Serie A:

MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R)

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello
 