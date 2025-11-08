Milan, Pervis Estupinan torna in campo dopo 41 giorni

Nella formazione titolare del Milan che inizierà stasera il match contro il Parma, Pervis Estupinan, che ha vinto il ballottaggio con Davide Bartesaghi, torna a giocare in rossonero dopo 41 giorni: l'ultima volta risale infatti al 28 settembre 2025 quando scese in campo contro il Napoli a San Siro. In quel match l'esterno sudamericano è stato espulso ed è stato quindi costretto a saltare il successivo impegno di campionato contro la Juventus. Poi l'ex Brighton si è infortunato in nazionale durante la sosta di ottobre ed è rimasto ai box per alcune settimane per un infortunio alla caviglia. Estupinan era tornato a disposizione di Max Allegri già domenica scorsa contro la Roma, ma è rimasto in panchina per 90'.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

