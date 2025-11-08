Milan, Pervis Estupinan torna in campo dopo 41 giorni

Oggi alle 20:44News
di Enrico Ferrazzi

Nella formazione titolare del Milan che inizierà stasera il match contro il Parma, Pervis Estupinan, che ha vinto il ballottaggio con Davide Bartesaghi, torna a giocare in rossonero dopo 41 giorni: l'ultima volta risale infatti al 28 settembre 2025 quando scese in campo contro il Napoli a San Siro. In quel match l'esterno sudamericano è stato espulso ed è stato quindi costretto a saltare il successivo impegno di campionato contro la Juventus. Poi l'ex Brighton si è infortunato in nazionale durante la sosta di ottobre ed è rimasto ai box per alcune settimane per un infortunio alla caviglia. Estupinan era tornato a disposizione di Max Allegri già domenica scorsa contro la Roma, ma è rimasto in panchina per 90'. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.
 