Allegri a Sky: "Oggi ci sono stati diversi 0-0, vincere le partite non è mai facile. Leao? Gli do dei consigli"

Prima della gara contro il Parma, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky: "Quello che si pensa prima di solito non succede mai. Sarà una partita complicata. Pellegrino è un giocatore fastidioso. Dobbiamo giocare bene tecnicamente".

Su Leao: "Ha ripreso e sta facendo bene. Gli do dei consigili perchè ho più esperienza, non perchè sono più bravo. Lui può fare sempre bene, così come tutta la squadra. Oggi è importante portare a casa i tre punti".

Sulla classifica: "Bisogna essere pratici. Oggi ci sono stati diversi 0-0, vincere le partite non è mai facile. La prima cosa da fare è metterci sullo stesso piano del Parma".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

