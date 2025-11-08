Leao a Sky: "Vogliamo iniziare forte e fare gol presto. Allegri sa come come aiutarmi dentro e fuori dal campo"

Rafael Leao ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Parma-Milan: "E' una partita importante per noi. Abbiamo l'opportunità di vincere e fare punti. Vogliamo iniziare forti, vogliamo fare gol presto perchè qui non è mai facile giocare".

Sul suo momento: "Cerco di aiutare sempre la squadra. Sto lavorando tanto con il mister, mi st aiutando tanto e lo devo ringraziare. Lui sa come aiutarmi dentro e fuori dal campo".

Sul rapporto con Allegri: "Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale. Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

