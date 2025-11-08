Leao a MTV: "Giocare a Parma è sempre difficilissimo. Vogliamo continuare così"

Nel pre partita di Parma-Milan Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida del Tardini di questa sera.

Come l'avete preparata?

"Giocare qui a Parma è sempre difficilissimo. Hanno giocatori che possono fare la differenza e dai quali dobbiamo stare attenti. Poi il campo è piccolo, con i loro tifosi, non sono in una posizione positiva di classifica, e cercheranno di fare qualcosa di diverso".

Come ti senti? In che momento sei?

"Dopo Bergamo ho voluto giocare, perché volevo aiutare la squadra ma non ero al 100%, e questo mi ha portato a fare una partita dove non sono stato al top. Però è passato, mi sono riposato. Il reparto medico del Milan mi ha aiutato ed ho alzato il livello. Sono contento. È sempre importante aiutare la squadra, anche a livello di statistiche, gol e assist, però la cosa più importante è la squadra. Vogliamo continuare così, ma ovvio che sono contento per come sta andando la mia stagione e ringrazio i compagni e il mister che mi mette nella posizione migliore possibile in campo per sfruttare il mio talento".