Allegri a DAZN: "Il Parma alza spesso la palla e questo per noi può essere una difficoltà"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Parma-Milan. Tutte le sue parole:

Come si scardina la difesa del Parma? Non ci saranno tanti spazi…

“Bisogna avere un approccio buono perché il Parma è una squadra che ha sempre combattuto, ha sempre tenuto le partite in piedi. Alza spesso la palla e questo per noi può essere una difficoltà. Bisogna giocare molto bene tecnicamente con grande velocità di passaggio”.

Cosa chiedi a Nkunku?

“Nkunku ha fatto una buona partita con la Roma, ha giocato molto bene tecnicamente. È normale all’inizio bisogna conoscere i compagni, ma è un giocatore importante. Abbiamo recuperato Pulisic, abbiamo Loftus-Cheek in panchina, Jashari è rientrato, piano piano recuperiamo giocatori per avere a disposizione tutta la rosa”.

Pulisic ha una mezz’ora nelle gambe?

“Vediamo. Ha fatto solamente due allenamenti, ma solitamente non è un giocatore che ha bisogno di tanti allenamenti. Però è importante averlo in panchina”.