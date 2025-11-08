Allegri a DAZN: "Il Parma alza spesso la palla e questo per noi può essere una difficoltà"
Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Parma-Milan. Tutte le sue parole:
Come si scardina la difesa del Parma? Non ci saranno tanti spazi…
“Bisogna avere un approccio buono perché il Parma è una squadra che ha sempre combattuto, ha sempre tenuto le partite in piedi. Alza spesso la palla e questo per noi può essere una difficoltà. Bisogna giocare molto bene tecnicamente con grande velocità di passaggio”.
Cosa chiedi a Nkunku?
“Nkunku ha fatto una buona partita con la Roma, ha giocato molto bene tecnicamente. È normale all’inizio bisogna conoscere i compagni, ma è un giocatore importante. Abbiamo recuperato Pulisic, abbiamo Loftus-Cheek in panchina, Jashari è rientrato, piano piano recuperiamo giocatori per avere a disposizione tutta la rosa”.
Pulisic ha una mezz’ora nelle gambe?
“Vediamo. Ha fatto solamente due allenamenti, ma solitamente non è un giocatore che ha bisogno di tanti allenamenti. Però è importante averlo in panchina”.
