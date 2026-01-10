Zazzaroni: "Ringrazio il Milan per le attenzioni riservate a Kean Talingdan, sopravvissuto all'inferno di Crans e ora ricoverato al Niguarda"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo profilo Instagram rende pubblica un’iniziativa del Milan nei confronti di un ragazzo, tifoso milanista, sopravvissuto all’incidente di Crans-Montana dei giorni scorsi e ricoverato presso l’ospedale di Niguarda. Questo il post di Zazzaroni:

“Ringrazio pubblicamente il Milan che si è subito attivato riempiendo di attenzioni Kean Talingdan, 16 anni, tifoso milanista. Kean è uno dei ragazzi sopravvissuti all’inferno di Crans ed è attualmente ricoverato al Niguarda. Allegri, Modric, e altri calciatori hanno inviato video di sostegno regalandogli qualche istante di qualcosa che non saprei come definire, viste le sue attuali condizioni. Non ce la faccio a scrivere “di serenità”. Ma tutto serve”.