Jankto racconta di quando fu molto vicino a vestire la maglia del Milan

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Negli ultimi giorni l'ex calciatore di Serie A e della nazionale ceca Jakub Jankto è divenuto virale sui social, in particolare su TikTok, per i suoi video irriverenti e spesso molto trasparenti, nel raccontare episodi della sua vita da calciatore e tirando in mezzo, senza peli sulla lingua, ex compagni o allenatori. Recentemente, rispondendo a una domanda, Jankto ha anche parlato di quando fu vicino al Milan. La domanda posta da un follower era la seguente: "Hai mai rifiutato offerte da squadre molto importanti?".

La breve risposta-racconto di Jakub Jankto sul suo possibile trasferimento al Milan che in un mercato invernale fu vicino ad andare in porto: "Allora una volta a gennaio, non mi ricordo di quale anno, ero molto vicino all'AC Milan. Però io non potevo decidere: erano i procuratori a dover fare quel lavoro e alla fine sono rimasto all'Udinese"