Quando vede viola, il Leao diventa un toro: è la squadra a cui ha segnato di più in Italia

Quando vede viola, il Leao diventa un toro: è la squadra a cui ha segnato di più in ItaliaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:37News
di Antonello Gioia

La Fiorentina è una delle due squadre - al pari del Cagliari - contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sono ben sei le reti in sole otto sfide del portoghese ai viola, solo una delle quali arrivata al Franchi (il 30 marzo 2024, in Fiorentina-Milan 1-2; in quella partita Leão fornì anche un assist per Loftus-Cheek). Lo riporta Opta.