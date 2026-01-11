MN - Passerini: "Secondo me Fullkrug deve alzare un po' il livello di tutto il reparto, in tutti i sensi"

Intervenuto sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il VIDEO), il collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato di Niclas Fullkrug, arrivato in questo calciomercato invernale dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto:

"Io mi aspetto tanto da Fullkrug, perché secondo me da una variante al Milan che oggi non ha, o meglio, che non aveva prima del suo arrivo. L'idea di avere un giocatore da 20 minuti e basta sono un po' scettico. Quando mi dicono che Fullkrug è il centravanti per gli ultimi 20 minuti calma. Mi aspetto un attaccante che costringa Allegri a ragionare su più varianti, e questo non significa che il tedesco deve portare via il posto a Leao, ma io credo nella concorrenza, in tutti i giorni della vita e lavori. Secondo me Fullkrug deve alzare un po' il livello di tutto il reparto, sia sotto l'aspetto tecnico che mentale, caratteriale. Deve potenziarlo l'attacco, in tutti i sensi".