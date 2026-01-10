Fullkrug: "Ho trovato Milan sano, unito e di grande qualità"

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Ho trovato una squadra che ha già enorme qualità. Un gruppo sano, unito, energia a livelli altissimi. Mi ha quasi spaventato quanto è forte questa energia dopo che abbiamo vinto a Cagliari: è molto indicativo. Col mio carattere penso di potermi inserire molto bene e contribuire a questa positività e aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. È un momento ideale per il mio arrivo al Milan": lo dice Niclas Fullkrug nuovo attaccante del Milan durante la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan.

Fullkrug racconta anche le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il numero 9: "E' sinonimo di gol. Non l'ho scelto spesso in passato, l'ho utilizzato solo con la nazionale tedesca. Non ho un idolo particolare, ma so qual è il passato del 9 qua al Milan. Spero di essere all'altezza del peso di questa maglia". (ANSA).