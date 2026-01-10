Ravezzani non ha dubbi: “Con un attaccante di ruolo, il Milan avrebbe battuto il Genoa”

Con un video YouTube sul canale di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato il pareggio dei rossoneri contro il Genoa nella partita di giovedì sera a San Siro. Queste le sue parole nel dettaglio:

"Se il Milan deve inventarsi un centravanti come Leao, cercando di metterlo in una situazione tattica diversa, un po' perchè Leao a sinistra non funzionava, cioè funzionava bene quando doveva attaccare e meno quando doveva difendere e quindi metterlo lì in attacco lo ha tolto da quei compiti che non riusciva a portare a termine. Ma è pur sempre una soluzione di ripiego, Leao non è un attaccante, ha fatto 7 gol ma non da centravanti ma da giocatore che si inserisce. È stata una brillante intuizione di Allegri. Alla fine la coppia con Pulisic in qualche modo funziona. Però è una coppia anomala che ha bisogno di spazi e quando gli spazi non ci sono si vedono le difficoltà di questa coppia anomala. Quando serve la cattiveria in area, tutta piena di difensori, della rabbia, della potenza di un attaccante vero, il Milan non ce l'ha. Se il Milan avesse avuto un giocatore in campo con queste caratteristiche contro il Genoa, probabilmente il Milan l'avrebbe vinta".