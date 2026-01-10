Fiorentina-Milan: la probabile formazione rossonera. Ecco le novità

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha confermato che Luka Modric partirà dalla panchina: il fuoriclasse croato ha bisogno di riposo e per la prima volta in questo campionato non partirà dall'inizio. Recuperato, sempre come arma a gara in corso, anche Christopher Nkunku. Il tecnico rossonero, davanti a Mike Maignan come sempre confermato, non potrà schierare la solita linea a tre: Tomori è squalificato, al suo posto ci sarà De Winter che verrà impiegato come braccetto accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali conferme per Saelemaerkes e Bartesaghi. Un ballottaggio a centrocampo tra Ricci e Jahsari per chi farà il play, con l'italiano favorito, accanto ai punti fermi Rabiot e Fofana. In attacco potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto per Niclas Fullkrug che è favorito su Leao che dunque dovrebbe partire dalla panchina. Al fianco del tedesco agirà Christian Pulisic. Non è detto però che il mister Allegri non possa effettuare altri cambi già dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter, 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 4 Ricci, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

11 Pulisic 9 Fullkrug

A disposizione: 1 Terracciano, 27 Odogu, 35 Dutu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 18 Nkunku

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Gimenez

Squalificati: Tomori

Diffidati: nessuno

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: domenica 11 gennaio 2026

Ora: 15.00

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Costanzo

IV Uomo: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi