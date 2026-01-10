Fiorentina-Milan: la probabile formazione rossonera. Ecco le novità
Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha confermato che Luka Modric partirà dalla panchina: il fuoriclasse croato ha bisogno di riposo e per la prima volta in questo campionato non partirà dall'inizio. Recuperato, sempre come arma a gara in corso, anche Christopher Nkunku. Il tecnico rossonero, davanti a Mike Maignan come sempre confermato, non potrà schierare la solita linea a tre: Tomori è squalificato, al suo posto ci sarà De Winter che verrà impiegato come braccetto accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie laterali conferme per Saelemaerkes e Bartesaghi. Un ballottaggio a centrocampo tra Ricci e Jahsari per chi farà il play, con l'italiano favorito, accanto ai punti fermi Rabiot e Fofana. In attacco potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto per Niclas Fullkrug che è favorito su Leao che dunque dovrebbe partire dalla panchina. Al fianco del tedesco agirà Christian Pulisic. Non è detto però che il mister Allegri non possa effettuare altri cambi già dal primo minuto.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
5 De Winter, 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 4 Ricci, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi
11 Pulisic 9 Fullkrug
A disposizione: 1 Terracciano, 27 Odogu, 35 Dutu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 18 Nkunku
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Gimenez
Squalificati: Tomori
Diffidati: nessuno
DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 15.00
Stadio: Artemio Franchi di Firenze
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Costanzo
IV Uomo: Rapuano
VAR: Maresca
AVAR: Chiffi
