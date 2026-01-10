De Rossi: "A Colombo ho detto questo: a 18 anni ci sono attaccanti pronti e altri scarsi. Lui è nel mezzo: ha annusato il Milan, ma deve fare ancora quello scalino"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si è così espresso in conferenza stampa su Lorenzo Colombo, attaccante dei liguri in prestito dal Milan: "Lorenzo Colombo sta iniziando a fare anche gol, che è la cosa fondamentale per gli attaccanti. A Cagliari gli ho detto che nel calcio a 18 anni ci sono i fenomeni che li metti in grandi squadre e fanno gol, poi ci sono quelli scarsi che non ci arrivano mai. C'è poi la via di mezzo. Lui ha annusato il Milan a 18 anni e io sono contento di accompagnarlo, perché mi piace come atteggiamento e come ci tiene a questa squadra. Però ha uno scalino da salire, può fare di più. Ci arriverà a una squadra più alta di quella in cui è ora. “Penso che sia ideale per qualsiasi tipo di gioco e per qualsiasi allenatore. Ha grandi qualità, dà tutto. Metterlo di fianco ad una seconda punta può sgravarlo da alcuni compiti, se continua così sarà fondamentale per noi. Per me ha il potenziale anche per giocare a livelli più alti”.

Sulla partita:

“Un pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Nel secondo tempo loro hanno spinto tanto, non meritavano di perdere. Ma noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto, soprattutto per il grande primo tempo che abbiamo fatto. Siamo stati un po’ bassi nel secondo ma ci sta contro una squadra così. Poi è finita così e l’amarezza è tanta”.