Italia U18, i convocati per la Spagna: ci sono anche due giovani rossoneri
Dopo aver ottenuto una storica medaglia di bronzo all’ultimo Mondiale Under 17, svoltosi lo scorso novembre in Qatar, la Nazionale Under 18 aprirà il 2026 con un’amichevole contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 14 gennaio (ore 11.30, diretta su Vivo Azzurro TV) presso la Ciudad del Fútbol di Las Rozas.
Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2008, ad eccezione dell’attaccante classe 2009 della Juventus, Destiny Onoguekhan Elimoghale.
Gli Azzurrini si raduneranno domenica 11 gennaio a Case Nuove, in provincia di Varese, per poi partire alla volta di Madrid il giorno seguente.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan);
Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese)*, Alessandro Perrotti (Fiorentina);
Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Chiummariello (Napoli), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Matteo Papaccioli Oliveira (Como), Vincenzo Prisco (Napoli);
Attaccanti: Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Simone Lontani (Milan), Gabriele Ricci (Cesena).
*il calciatore raggiungerà il ritiro lunedì 12 gennaio, al termine degli impegni con il proprio club di appartenenza.
Staff – Tecnico: Massimiliano Favo; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Andrea Loiacono; Medici: Alessio Rossato e Andrea Serdoz; Fisioterapista: Enrico Matera; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Segretario: Massimo Petracchini.
