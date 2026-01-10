Fiorentina e Milan vengono da due pari, ma la X tra le due squadre è arrivata solo una volta nelle ultime 11 sfide

di Antonello Gioia

Un solo pareggio negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato: 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, completano sette vittorie rossonere e tre successi viola. Lo riporta Opta.