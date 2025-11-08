Leao a DAZN: "Vogliamo entrare forti i primi venti minuti, andare a pressare e cercare di fare gol presto"

vedi letture

Rafa Leao è stato intervistato nel pre partita di Parma-Milan. Queste le sue parole a DAZN:

Visti i problemi che avete avuto con questo tipo di squadre oggi cosa bisogna fare?

“No, nessun problema. Potevamo fare un altro risultato contro queste squadre ma secondo me abbiamo imparato da quelle partite, e oggi dobbiamo affrontare il Parma con tutto il rispetto. Ma vogliamo entrare forti i primi venti minuti, andare a pressare e cercare di fare gol presto. Sappiamo che non possiamo lasciargli tanti spazi perché hanno giocatori che possono fare la differenza”.

Allegri in conferenza ha detto che la tua partita contro la Roma dovrebbe essere la normalità… Quanto ti stuzzica?

“È una persona che cerca sempre di aiutarmi al meglio e sfruttare il mio talento per la squadra. Ovviamente quando hai una persona così che sa gestire tutte le cose, anche le critiche che arrivano da fuori, sono contentissimo. Per noi, anche per tutti i giovani qua, è importantissimo perché quando giochi nel Milan c’è pressione e una persona come lui che ha già vinto qua e ha tanta esperienza ci aiuta”.