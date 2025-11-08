Milan in gol contro il Parma da 18 partite consecutive: contro nessuna squadra in Serie A ha fatto meglio

I rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 18 partite contro gli emiliani nel torneo (42 reti dei meneghini nel periodo, per una media di 2.3 a match): si tratta della striscia aperta più lunga per il Diavolo in Serie A, al pari di quella contro il Catania. Lo riporta Opta.

VERSO PARMA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Domani - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa - sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato. Anche l'ultima, nonostante sia rimasta in 10. È una squadra che alza molto la palla. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice, l'anno scorso il Milan ci ha perso. Noi quest'anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. Biosogna prepararsi mentalmente ad una partita che non sarà bella. Loro alzando molto la palla non ti fanno giocare bene. È da Udine che non vinciamo in trasferta. Abbiamo recuperato Pulisic che sarà a disposizione, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori, tornerà dopo la sosta, così come Gimenez. Pulisic ha fatto due allenamenti con la squadra. Sta bene fisiciamente, non ha bisogno di lavorare tantissimo per trovare la condizione per il fisico che ha. Non so quanti minuti ha. Leao e Nkunku hanno fatto molto bene da centravanti contro la Roma. Nkunku non ha una grande fisicità ma ha tenuto botta contro i difensori della Roma. Leao deve migliorare di condizioni, è stato tanti giorni fermo. La normalità è che lui giochi quelle partite, non che siano eventi sporadici. E vale per tutti. Domani abbiamo un'altra partita dove ci servono altri tre punti. Dobbiamo giocare bene tecnicamente e sbagliare poco, contro la Roma nella prima mezz'ora abbiamo sbagliato molto".