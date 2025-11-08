Sacchi avverte il Milan: "Non è facile vincere al Tardini, anche se il Parma arriva da due sconfitte"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con la rubrica "Il tema del giorno" per La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato anche di Milan, soffermandosi su Allegri, Leao e l'importante sfida in programma questa sera al Tardini contro il Parma:

"[...] Non è facile vincere al Tardini, anche se il Parma nelle ultime sfide ha rimediato due sconfitte e non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Tuttavia la differenza di valori è piuttosto evidente. Al netto delle assenze, che ci sono sia da una parte sia dall’altra, i rossoneri hanno un tasso tecnico e fisico di sicuro più elevato rispetto a quello del Parma. Immaginando una sfida uomo-contro-uomo, direi che non c’è partita: in tutti i settori del campo il Milan può dettare legge. In difesa è ben organizzato, sugli esterni ha uomini in grado di puntare l’avversario e di superarlo, in mezzo al campo ha talento e corsa, e davanti, indipendentemente da chi verrà scelto come titolare, ci sono elementi capaci di far svoltare la gara [...]".