MN - L'ex Milan Strasser parla di Modric e ironizza sulla scelta del numero

vedi letture

Nel gennaio del 2011 segnò un gol decisivo che permise al Milan di vincere a Cagliari una partita importantissima in ottica scudetto. Oltre alla maglia del Diavolo in Italia ha vestito anche quelle di Lecce, Reggina, Parma. Genoa e Livorno, fra le altre. Adesso, dopo l'ultima stagione al Viterbo, si occupa della sua fondazione, che ha a cuore il futuro e la felicità dei bambini della Sierra Leone, suo paese natale. Da sempre molto legato al Milan e ai colori rossoneri, Rodney Strasser ha parlato di Diavolo e non solo in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Modric come i Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Seedorf ai tuoi tempi

"Giocare con dei campioni è un'altra cosa, perché ti infondono sicurezza. La loro mentalità è incredibile, non vogliono perdere. Se sei giovane e giochi con loro avrai la stessa mentalità. Di Modric non posso dire granché, anche perché basta vedere la carriera che ha fatto prima di arrivare al Milan. Poi ha deciso di prendere il mio numero, il 14 (ride, ndr). È un grande campione. Non c'è niente da dire. Il migliore 40enne che il Milan ha mai preso".

Più di Ibrahimovic?

"È tornato che ne aveva 39, non 40. Sennò Ibra mi spacca...(ride, ndr)".