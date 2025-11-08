Scala su Leao: "Spero che non ci privi del suo talento"

di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, il doppio ex della partita Nevio Scala ha presentato la sua sfida del cuore, Parma-Milan, facendo anche una comparazione tra un suo ex giocatore, Asprilla, ed uno che oggi brilla tra le file rossonere, Rafael Leao: 

"Asprilla come Leao? Talentuosi sicuro. Vedo fare dal portoghese cose pazze dal punto di vista calcistico, poi leggo di alcuni comportamenti stravaganti ed è vero, mi ricorda Asprilla di cui ho ricordi straordinari. Su Leao spero che non ci privi del suo talento, ma tanto dipende dai comportamenti". 