Sabatini: “Con Vlahovic Milan favorito per lo scudetto. Saelemaekers il segreto dei rossoneri”

Nella rubrica settimanale in cui risponde alle domande della community, Sandro Sabatini ha parlato nel suo canale YouTube delle speranze e delle possibilità che hanno i rossoneri di poter vincere le scudetto. Questa la sua analisi:

Milan-scudetto: sogno o illusione? "È un sogno, non è ancora detto che sia un'illusione, illusione è quando un sogno non si verifica, che è qualcosa di più difficile da realizzare rispetto a una speranza. Il Milan è una squadra completamente trasformata rispetto all'anno scorso nonostante la maggior parte dei giocatori siano gli stessi. Perchè è cambiato con Modric, con Rabiot che però nelle ultime partite non ha giocato, mancano due che venivano considerati importantissimi come Reijinders e Theo Hernandez, però questa assenza non si nota. Manca un grande centravanti, fatemi fare una provocazione: con Vlahovic al Milan adesso ci sarebbe il Milan in testa alla classifica dei pronostici per lo scudetto, con Leao e Pulisic e Nkunku è più difficile perchè mascherano un po' di gol, questo è inevitabile. Poi va detta una cosa, che c'è un giocatore che è un nuovo acquisto che è Saelemaekers che sta diventando straordinario. Sta diventando un top. Io credo che sia uno dei segreti del Milan, anche se a volte è un po' difficile da gestire perchè dà di matto".