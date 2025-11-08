Sabatini: “Con Vlahovic Milan favorito per lo scudetto. Saelemaekers il segreto dei rossoneri”

Sabatini: “Con Vlahovic Milan favorito per lo scudetto. Saelemaekers il segreto dei rossoneri”MilanNews.it
Oggi alle 17:49News
di Andrea La Manna

Nella rubrica settimanale in cui risponde alle domande della community, Sandro Sabatini ha parlato nel suo canale YouTube delle speranze e delle possibilità che hanno i rossoneri di poter vincere le scudetto. Questa la sua analisi: 

Milan-scudetto: sogno o illusione? "È un sogno, non è ancora detto che sia un'illusione, illusione è quando un sogno non si verifica, che è qualcosa di più difficile da realizzare rispetto a una speranza. Il Milan è una squadra completamente trasformata rispetto all'anno scorso nonostante la maggior parte dei giocatori siano gli stessi. Perchè è cambiato con Modric, con Rabiot che però nelle ultime partite non ha giocato, mancano due che venivano considerati importantissimi come Reijinders e Theo Hernandez, però questa assenza non si nota. Manca un grande centravanti, fatemi fare una provocazione: con Vlahovic al Milan adesso ci sarebbe il Milan in testa alla classifica dei pronostici per lo scudetto, con Leao e Pulisic e Nkunku è più difficile perchè mascherano un po' di gol, questo è inevitabile. Poi va detta una cosa, che c'è un giocatore che è un nuovo acquisto che è Saelemaekers che sta diventando straordinario. Sta diventando un top. Io credo che sia uno dei segreti del Milan, anche se a volte è un po' difficile da gestire perchè dà di matto".