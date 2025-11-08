Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Verona terminano 0-0
Sabato pomeriggio di Serie A abbastanza soporifero, con le due partite delle 15.00, Como-Cagliari e Lecce-Verona, che terminano entrambe per 0-0. Nella sfida del via del Mare nel secondo tempo Camarda si era conquistato un calcio di rigore, ma l'arbitro, richiamato dal VAR, ha poi cambiato la decisione. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 18*
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14*
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 10*
Lecce 10*
Pisa 9*
Parma 7
Genoa 6
Verona 6*
Fiorentina 4
*Una partita in più
