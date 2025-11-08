Nosotti: "Sono innamorato di Pulisic. Penso sia anche la spalla ideale per Leao"

Marco Nosotti, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera su Christian Pulisic: “Penso che Pulisic sia un giocatore importantissimo per la fase offensiva perché può crescere e sia la spalla ideale per liberare ulteriormente Leao. Sceglierei lui perché grossomodo se andiamo a vedere quello che sta succedendo dietro, c’è un pensiero consolidato di un blocco basso. Il Milan non è fatto per fare pressione alta e sporcare tutte le uscite. Sono innamorato di quel tipo di giocatore che è Pulisic“.