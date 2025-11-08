Verso Parma-Milan: primo incontro ufficiale tra Cuesta e Allegri

In vista di Parma-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "Tra Carlos Cuesta e Massimiliano Allegri primo incontro ufficiale. Strahinja Pavlovic ha segnato la seconda rete nella Serie A 2025/26, eguagliando il suo score dell’anno scorso con la maglia rossonera. Le due reti 2024/25 entrambe fuori casa, quest’anno sempre a San Siro. Il record personale del difensore serbo è di 3 gol, segnati nel 2023/24 con il Salisburgo (Serie A austriaca). Milan Djuric è il giocatore che è subentrato di più nella Serie A 2025/26: 9 presenze per lui (con 42’ totali in campo), frutto di 9 ingressi a partita in corso".

PARMA-MILAN: ARBITRA DI BELLO

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno e ha optato per mandare a Parma l'arbitro Marco Di Bello, sezione di Brindisi. Sarà coadiuvato al Var dalla coppia Maggioni-Marini. Di seguito si riporta la designazione completa:

PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI