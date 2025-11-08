Di Stefano su Fonseca: “Fosse stato più protetto…. I concetti c’erano”

Nel canale YouTube Milan Hello, di Andrea Longoni, l’inviato del Milan per Sky Sport Peppe Di Stefano ha raccontato dell’esclusiva che di fatto ha rilasciato lui con l’esonero in diretta di Fonseca, per sua stessa ammissione, e di come in realtà avrebbe potuto fare meglio di quanto è riuscito a fare nella sua parentesi al Milan. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Quello rientrava nella logica di confusione che c’era nel Milan in questo momento, secondo me sono stati commessi anche degli errori. Io Fonseca lo ricordo come un grandissimo signore, sono ancora oggi convinto che se fosse stato scortato, accompagnato, protetto nel modo giusto, avrebbe inciso molto di più. Non vinci casualmente quel derby col gol di Gabbia dopo averne persi 6, non vinci a Madrid 3 a 1, c’erano dei concetti, c’era qualcosa di suo. Aveva delle idee, però ci sono degli allenatori che devono essere protetti da una dirigenza e l’anno scorso al Milan c’è stata una enorme crisi dirigenziale. Per questo Allegri è l’uomo giusto, perchè è il dirigente di se stesso, al di là dell’arrivo poi di una figura come Igli Tare”.