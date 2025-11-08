Callegari: "A Leao non manca nulla, deve metterselo in testa. In coppia con Pulisic? Basta che siano in campo"

Francesco Repice, noto telecronista di Rai Radio e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Leao:

“A Rafa non manca nulla, è un calciatore che se si mette dritto solo sul calcio diventa uno dei primi cinque al mondo. Capisco le necessità dei suoi coetanei, ma se si dovesse mettere in testa di poter diventare un super top non gli manca nulla. Ha tecnica, forza mentale e fisica, il talento per essere uno dei migliori attaccanti del mondo”

Sulla potenziale coppia Leao-Pulisic:

“Sono dell'avviso che i forti devono giocare sempre: quelli bravi giocano insieme e Ancelotti lo fece vedere col Milan. Fateli giocare come volete ma se uno ha Pulisic e Leao devono giocare sempre, in qualsiasi posizione, basta che siano in campo”