LIVE MN - Milan-Juventus (1-1): Vallana ha rischiato l'autogol

Milan-Juventus (1-1): Vallana ha rischiato l'autogol
61' | Contripiede quasi perfetto della Juventus. Bravo Bouyer in uscita bassa a bloccare l'avanzata avversaria.
60' | Calcio d'angolo per il Milan dopo una buona iniziativa del duo Tartaglia-Ossola.
56' | Vallana ha rischiato l'autogolo. Calcio d'angolo per il Milan.
55' | Cartellino giallo per Tartaglia dopo un intervento fuori luogo e fuori tempo su un avversario.
53' | Occasione Milan, con Mancioppi che non è riuscito a sfruttare un ottimo invito di Scotti ad altezza dischetto.
51' | Poche emozioni in questo inizio ripresa.
45' | Si riparte allo Sportitalia Village.
Primo tempo equilibrato allo Sportitalia Village, con il Milan che è riuscito a trovare il vantaggio grazie a Scotti per poi essere raggiunto dalla Juventus nel suo momento migliore.
45' | Finisce 1 a 1 il primo tempo allo Sportitalia Village. A Scotti risponde Grelaud.
40' | Muove la Juve, Milan che accetta questa fase della partita dove è costretto a difendere.
35' | Scotti vicino alla doppietta personale con una girata di testa finito di poco sul fondo.
33' | Squillo della Juventus con Finocchiaro, che dal limite dell'aria ha lasciato partire una conclusione che si è spenta alta sopra la traversa.
30' | Ci ha provato Plazzotta, che con una serpentina dentro l'area di rigore è arrivato a calciare in porta non impensierendo però più di tanto Radu.
20' | PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Mezza papera di Bouyer, che si fa trafiggere sul suo palo da Grelaud.
15' | Numero da trquartista di Radu che da dentro l'area piccola dribbla Scotti e fa ripartire i suoi.
11' | Radu miracoloso su Scotti. Bravo il portiere della Juventus a restare in piedi ed intercettare la conclusione ravvicinata dell'attaccante del Milan.
8' | Esondante il Milan in avante, con la Juventus costretta a difendersi ed allontanare il pericolo con Rizzo.
5' | GOOOOOL DEEEL MILAAAAAN! Dopo cinque minuti capitan Scotti porta in vantaggio i suoi con una conclusione imprendibile per Radu.
5' | Il copione dei primi minuti di gioco vede il Milan gestire la palla e la Juventus attendere.
1' | Si inizia a Carate Brianza. È cominciata Milan-Juventus!
Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo Sportitalia Village di Carate Brianza, dove fra poco meno di 10 minuti avrà inizio la sfida tra Milan e Juventus valida per l'undicesima giornata del campionato di Primavera 1. Sarà una sfida ricca di fascino ed emozioni, che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Perera, Cissé, Mancioppi; Scotti, Plazzotta, Ossola. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Dotta, Di Siena, Grilli, Seedorf, Zaramella, Petrone, Mazzeo. Angelicchio. Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
JUVENTUS: Radu, Bamballi, Rizzo, Keutgen, Lopez, Finocchiaro, Verde, Vallana, Bassino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Huli, Milia, Biggi, Leone, Durmisi, Contarini, Djahl, Sylla, Merola, Bellino, De Brul. Allenatore: Simone Padoin.
