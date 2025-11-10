Pellegatti: “Partita col Parma la peggiore di tutte. Alternative non all’altezza”

Il giorno dopo al deludentissimo pareggio rimediato contro i ducali, Carlo Pellegatti ha analizzato a mente fredda le possibili cause di questo downgrade improvviso avvenuto nel secondo tempo, non soffermandosi esclusivamente sulla partita ma facendo un discorso più ampio e generale. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Molti dicono che le partite contro Parma, cremonese e Pisa sonno simili ma secondo me la partita contro il Parma è la peggiore delle tre. Perchè con la Cremonese ha subito solo due gol, non ha giocato una bella partita, poteva pareggiare, la Cremonese non ha rubato nulla, ma era la prima partita di campionato, campionato di agosto. Quella contro il Pisa, dopo il gol all'inizio, il Milan ha giocato male e moscio, è stato già bravo a recupare nel finale con buona volontà. Però anche contro il Pisa Maignan non ha avuto tanti pericoli. Quella di ieri è la peggiore, forse perchè finisce la seconda sosta, la terza parte importante di questo inizio di stagione. Parlare di stanchezza non esiste per una squadra che gioca solo una partita a settimana, perchè altrimenti il prossimo se dovessimo andare in Europa, come tutti ci auspichiamo, non partecipiamo neanche al campionato, perchè se siamo stanchi senza aver le coppe figuriamoci con le coppe. Se non batti il Parma che ha il peggior attacco di tutti i campionati maggiori d'Europa, dopo essere stato 2-0, anzi subisci 5-6 occasioni da rete, mi interessa proprio capire anche sul piano tattico che cosa non sia andato. Però ieri sembrava un tiro al bersaglio ad un certo punto".

I motivi - "Le alternative non valgono quelli in campo, tra Saelemaekers e Atekhame c'è un abisso, Fofana non ha un'alternativa perchè Loftus ha un modo di giocare diverso. Fofana ieri ha perso la marcatura, ieri non ci siamo neanche arrabbiati con lui perchè si è visto poco. Tra Modric Jashari e Ricci c'è un abisso. Là davanti manca un attaccante, manca l'attaccante centrale e anche lì è una lacuna".