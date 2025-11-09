Chivu dribbla le domande sul derby: "Stasera mi godo la famiglia e mi guardo la NFL"

L'Inter ha vinto 2-0 il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, sconfiggendo la Lazio e contestualmente guadagnandosi la vetta della classifica a 24 punti in compagnia della Roma. Ora c'è la sosta per le Nazionali e successivamente, al rientro in occasione del 12° turno di campionato, i nerazzurri incroceranno il loro percorso con il Milan in occasione del primo derby stagionale. Nel post gara, il tecnico interista Cristian Chivu ha dribblato le domande sulla sfida contro i rossoneri parlando ai microfoni di DAZN.

Come stai preparando il derby?

"Stasera mi godo la famiglia, torno a casa e mi guardo qualche partita di NFL e poi mi godo qualche giorno di riposo. Poi avrò 3 giorni per allenare quelli che rimarranno qua e faccio un grande in bocca al lupo a quelli che andranno a rappresentare le loro Nazionali. Quando torneranno, avremo 2 giorni per preparare il derby".