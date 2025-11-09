Capuano vede il bicchiere mezzo pieno: “22 punti bilancio lusinghiero…”

La rimonta subita ieri sera dal Milan a Parma, dopo che per 40 minuti del primo tempo i rossoneri avevano in mano gioco e partita, essendo in vantaggio di due reti e senza aver concesso nessuna occasione da gol ai ducali, è ingiustificabile e inspiegabile. Se la causa principale è sicuramente la mentalità della squadra che evidentemente non è ancora pronta a reggere una marcia da scudetto, c'è anche da analizzare la prestazione di alcuni singoli che ieri sera hanno aggravato la situazione e di fatto aiutato i gialloblu a segnare le due reti. È quindi anche una questione di rosa se il Milan di Allegri oggi non è una delle favorite per lo scudetto e neanche una delle papabili per la vittoria finale.

In merito a questo si è espresso anche Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, che tramite un twitt sul suo profilo X, ha commentato la situazione in classifica del Milan, a pari punti col Napoli, e il pareggio di ieri sera arrivato anche, come dicevamo, per errori individuali. Questo il commento di Capuano: "A proposito del Milan di Parma: è stato rimontato in una partita che aveva in pugno partendo dall’errore di un giocatore che è uno dei motivi per cui Allegri non ha una squadra da scudetto. Solo che non lo volete capire. I 22 punti in 11 giornate sono un bilancio lusinghiero, pesano più di quelli del Napoli per capirci".