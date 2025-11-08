Ceccarini: "In prospettiva il Milan guarda a Rayan Vitor del Vasco da Gama. Per la difesa piace Solet"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sull'attacco del Milan e non solo in vista del prossimo gennaio".

"Il campionato sta offrendo una grande chance ai rossoneri, il cammino di Inter e Napoli non è inarrestabile e quindi anche in virtù di questo il Milan non vuole lasciare niente di intentato. Tare sta completando il giro d’orizzonte e tra le opzioni negli ultimi tempi sono entrati altri due profili. Il primo è quello di Füllkrug acquistato dal West Ham per 26 milioni di euro più 4 di bonus nell’estate del 2024. L’avventura inglese non sta andando come pensava e quindi ecco che se ci dovessero essere margini il Milan potrebbe farsi avanti. L’altro è Sorloth dell’Atletico Madrid. Qui il Milan potrebbe giocarsi la carta di uno scambio con lo stesso Gimenez, che ha il gradimento del club spagnolo. In prospettiva la società rossonera guarda anche a Rayan Vitor, stella del Vasco da Gama. I riflettori sono accesi da tempo e magari presto potrebbe arrivare l’accelerata giusta. Per quanto riguarda invece il capitolo difensore, il Milan sta pensando a Solet dell’Udinese che peraltro piace molto anche all’Inter. Insomma se ci sarà la possibilità l’obiettivo è regalare ad Allegri un paio di colpi che possano dare un’ulteriore sterzata per magari agganciare anche la zona scudetto".