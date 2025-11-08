live mn

Pellegrino: "Bello che si parli di me al Milan, che ci sia il mio nome"

Antonello Gioia
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, è presente in conferenza stampa al termine di Parma-Milan.

Come vuoi migliorare?

"Voglio migliorare ogni giorno. Il mio focus è su quello in ogni allenamento e in ogni partita".

MN - Si è parlato di te al Milan in questi giorni...

"È bello che si parli di me al Milan, che ci sia il mio nome. Ma il mio focus è sul Parma, difendere questa maglia e fare il meglio ogni giorno".