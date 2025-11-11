Il Milan e gli attaccanti: David osservato speciale, ma tutto dipende da Gimenez

Sfiduciato e sconsolato alla Juventus, Jonathan David potrebbe diventare quel tipo di opportunità di mercato che il Milan non può lasciarsi sfuggire. Il dossier dell'attaccante canadese lo conoscono bene dalle parti di via Aldo Rossi, ed è per questo il direttore sportivo Igli Tare lo starebbe timidamente cominciando a valutare in vista del prossimo calciomercato invernale.

David-Gimenez: destini incrociati

Retrocesso nel ruolo di vice Dusan Vlahovic nelle gerarchie della Juventus, Jonathan David si starebbe comunque a guardare intorno in vista di gennaio, perché di continuare così non ne avrebbe alcuna intenzione. Il Milan potrebbe essere una soluzione ed un'opzione, anche perché il club rossonero segue il canadese fin dai tempi del Lille.

Molto, anzi, tutto dipenderà da Santiago Gimenez, perché al netto del fatto che il suo futuro in rossonero resta fortemente in bilico, se il Diavolo non riuscirà a piazzarlo a gennaio da nessuna parte è da escludere che possa arrivare un altro attaccante, in questo caso Jonathan David.

La posizione della Juventus è netta

Milan, Chelsea e Tottenham si starebbero informando per il prestito di Jonathan David, ma per il momento la Juventus non avrebbe ancora aperto né alla cessione del canadese né tanto meno a questo tipo di formula. Molto dipenderà ovviamente dal giudizio finale di Luciano Spalletti, la cui eventuale bocciatura potrebbe aprire a scenari clamorosi. Nel frattempo, però, dalle parti della Continassa sembrerebbero confidare in una rinascita imminente dell'ex Lille.