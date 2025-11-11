MN - Carvalhal: "Se Allegri è convinto che Leao possa fare 20 gol da punta chi sono io per contraddirlo?"

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Allegri si aspetta 20 gol da lui entro fine stagione. Oggi è a quota cinque. Ma da punta centrale, ruolo nuovo per lui. Può farcela?

"Io lo preferisco in transizione e con spazio davanti da attaccare. Il calcio italiano quanto ad organizzazione tattica è di un altro livello. Ma lui con quei pochi spazi da attaccare può sempre fare gol. Detto questo, io per lui la vedo difficile fare la differenza contro difesa chiuse, compatte e blocchi bassi. Perciò lo preferisco da esterno. Ma se Allegri è convinto che possa fare 20 gol da punta chi sono io per contraddirlo?".

Quindi sì o no i 20 gol?

"È una bel sfida... ma perché no?".

I NAZIONALI DEL MILAN CONVOCATI

Nel corso di questa sosta saranno 12 i giocatori del Milan a lasciare Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di seguito la lista completa:

Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Rafael Leao (Portogallo), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia), Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia), Luka Modric (Croazia), David Odogu (Germania U20) e Strahinja Pavlovic (Serbia)