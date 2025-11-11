Pellegatti: "Professo grande ottimismo perché mi fido di Allegri il lodolaio"

Il Milan arriva alla sosta con l'amarezza del pareggio di Parma, 2-2 al Tardini, ma Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si professa ottimista. Questo il suo pensiero:

“Professo un grande ottimismo. Un ottimismo che forse è paradossale in questo momento, dopo il pareggio di Parma. Ma professo grande ottimismo perché mi fido del lodolaio. Allegri il lodolaio, questo falco rapace che vola basso, ma ogni tanto becca e trova preda. Il lodolaio ci ha dato appuntamento a marzo. Noi dobbiamo stare lì, vicini. Ora siamo al terzo posto, dietro di due punti. E pensate che siamo dietro due punti dal vertice dopo che per un mese, dalla sosta di ottobre alla sosta di novembre, abbiamo giocato senza Pulisic e Rabiot.

E se andate a vedere, ecco il mio ottimismo, le statistiche del periodo da metà settembre a metà ottobre con un centrocampo con Fofana, Modric, Rabiot il Milan ha portato a casa contro Napoli, Juventus ed Udinese tre vittorie ed un pareggio, subendo solo un gol, e adesso tornano Rabiot e Pulisic. Come si fa a non essere ottimisti con il lodolaio che ci dà appuntamento per marzo ma con il lodolaio che nel Derby, affascinante e avvincente, si ritrova Rabiot e Pulisic insieme. Andate a vedere le statistiche e sarete con me, molto ottimisti sui nostri ragazzi”.