MN - Carvalhal: "Il potenziale di Leao è di un altissimo livello. Ma la cosa più importante è la continuità"

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Se dovesse ritirarsi domani parleremmo di talento sprecato visto il potenziale a disposizione?

"Bella domanda... il potenziale di Rafa è di un altissimo livello. Ma la cosa più importante è la continuità... e ci sono giocatori come Nani, Quaresma che peccavano in questo. Lo stesso vale per Rafa! Io sono convinto che se Quaresma e Nani si mettessero ad analizzare le loro carriere si direbbero: 'se avessimo avuto un altro atteggiamento e più ambizione avremmo potuto essere come Cristiano Ronaldo o Figo'. Secondo me loro due hanno questo rimpianto e credo che Leão a fine carriera avrà lo stessi rammarico. Si rinfaccerà di non aver avuto un'altra testa, la giusta cattiveria agonistica, continuità di rendimento e fame di migliorare sempre di più, dicendosi che sarebbe potuto diventare uno dei più grandi della storia del calcio. Alla fine l'importante è che giocatori così ti diano il massimo, tenendo conto, come detto, delle loro personalità".

Forse per il suo bene potrebbe essere ora di provare un altro campionato come Premier o Liga per ritrovare nuovi stimoli?

"Per trovare nuove motivazioni, forse. Quando Quaresma andò negli Emirati non era lo stesso giocatore motivato del Besiktas. In Turchia era un giocatore completamente diverso. A volte cambiare ambiente fa miracoli... soprattutto a livello di autostima."

