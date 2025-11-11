Stramaccioni: "Il Milan ha fatto benissimo negli scontri diretti mentre l'Inter ha faticato"

Archiviata la giornata numero undici del campionato di Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell'anno solare 2025, Milan e Inter iniziano a entrare in clima derby: rossoneri e nerazzurri si affronteranno, formalmente in casa interista, domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata che farà ripartire le danze dopo questa pausa. Nel corso dell'ultima puntata di Fuoriclasse di DAZN, l'ex tecnico nerazzurro e commentatore Andrea Stramaccioni ha detto la sua sul Milan.

Le parole di Stramaccioni sul momento attuale della squadra rossonera: "Un elemento sul derby c’è: il Milan ha fatto benissimo tutti gli scontri diretti con le grandi mentre l’Inter, se togliamo la vittoria contro la Roma, ha faticato contro Juventus e Napoli. È un tema, il Milan arriva da un cammino in cui ha lasciato dei punti con delle piccole ma ha sempre fatto bene negli scontri diretti; l’Inter ci arriva quasi con un percorso opposto".