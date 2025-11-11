Cattaneo: "Ma se con Estupinan restano i problemi difensivi e si azzera il contributo offensivo allora non era il caso di tenersi Theo?"

Il giornalista Marco Cattaneo, nel suo intervento al podcast “Acronimi” di Repubblica, parla del pareggio deludente del Milan contro il Parma e di uno dei protagonisti in negativo della partita, Estupinan. Queste le sue parole:

“Sabato è stato il giorno dei pareggi, il più rumoroso è stato quello del Milan. Dopo una mezz’ora scarsa 2-0 a Parma, virtualmente in testa alla classifica, in pieno controllo della partita. Eppure, come era già successo in stagione con Cremonese e Pisa, il Milan ha buttato alle ortiche punti che invece era stato capace di conquistare con le grandi. L’ha fatto un po’ per gli errori di mira nel finale, e un po’ per le inspiegabili disattenzioni difensive che hanno portato il Parma al pareggio.

La rimonta subita dal Milan ha la faccia, se proprio dobbiamo trovarne una, di Pervis Estupinan, responsabile su entrambi i gol. Estupinan è l’acronimo di “Emergenza! Sostituire Theo, Urge Pervis! Invece Nullo: Anzi, Nocivo”. Lo abbiamo detto in tanti che nella scorsa stagione il Milan pagava l’indolenza di Theo Hernandez, che prendeva un sacco di gol dal suo lato, che serviva uno con più attenzione difensiva, anche a costo di rinunciare alle sgasate che rendevano Theo unico. Ma se con il suo sostituto restano i problemi difensivi e si azzera il contributo offensivo allora viene da pensare se non era il caso di tenersi Theo, a quel punto?”.