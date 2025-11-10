Missione impossibile a gennaio, ma a giugno può cambiare tutto: il Milan e il sogno Lewandowski

Robert Lewandowski ad oggi rimane un sogno per il Milan, anzi per tutti. Una grande illusione che, per gennaio sarebbe impossibile possa diventare realtà. Nel calcio però lo sappiamo, niente è realmente utopia, nel bene e nel male. Il calcio italiano ha spesso saputo stupire tutti con acquisti impensabili prima di essere davvero realizzati. Citiamo la Juventus nel 2018 con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ma anche più recentemente il colpo Modric-Milan come direbbero quelli bravi sarebbe da "Tanta roba". La situazione dell'attaccante polacco quindi sembrerebbe, per ora anche in fase di stallo su un possibile trasferimento lontano da Barcellona.

Un colpo alla Modric

L'ipotetico arrivo in Italia di un giocatore come Lewandowski darebbe tanto, tantissimo a un club come il Milan. In termini di marketing e sponsor, e quindi di pubblicità ma anche e soprattutto dal punto di vista pratico. Abbiamo visto come nonostante l'età, Luka Modric sia ancora un campione e stia aiutando tantissimo questa squadra, sotto tutti i punti di vista. Assist e gol non mancano, Modric è sicuramente l'uomo in più della rosa di Allegri. Lo sarebbe anche Robert Lewandowski, ma oggi questo giocatore resta un punto fermo del Barcellona. Per gennaio è quindi quasi impossibile che il polacco possa lasciare la Catalogna, ma in estate..

Gennaio impossibile, in estate l'addio al Barça più fattibile

Nonostante la notizia proveniente dalla Spagna (dal quotidiano Sport che ha rilanciato un'anteprima di Sportitalia) che vedrebbe il Milan interessato a Robert Lewandowski già a gennaio, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla posizione del giocatore: "Quello che risulta è che, parlando con chi è vicino a Lewandowski, l'attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio".

Lewandowski sarebbe convinto personalmente che il Barcellona possa ancora "fare strada in diverse competizioni, Champions inclusa," e vuole chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza in blaugrana. L'operazione, se mai dovesse concretizzarsi, sarebbe dunque rinviata alla prossima estate, momento meno delicato e più "calmo" Che vedrebbe l'attaccante ex Borussia e Bayern poter prendere, forse nuove strade.